Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Nationalfeiertag wird im Liesertal gewandert © KK/NP HOHE TAUERN Johann Keuschnig

Anlässlich des Nationalfeiertags am 26. Oktober lädt der Nationalpark Hohe Tauern zum traditionellen Nationalpark Wandertag ein. Bei einer von erfahrenen Nationalpark Rangern geführten Wanderung in der Nationalparkgemeinde Malta bietet sich die gute Gelegenheit, in die Welt des Schutzgebietes bei herbstlicher Stimmung einzutauchen. Für die kostenlose Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Das weithin sichtbare Stubeck mit einer Höhe von 2370 Meter in Malta liegt an der Grenze zwischen den Tauern und den Nockbergen. Es zählt geografisch zwar zur Hafnergruppe und somit zu den Hohen Tauern, gehört geologisch aber bereits zu den Nockbergen.