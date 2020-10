Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab 12. Dezember gibt es von Spittal aus wieder eine Frühverbindung nach Salzburg © KLZ/LUX

Gut Ding braucht Weile: Vor zehn Jahren wurde von den Österreichischen Bundesbahnen die für Pendler und den Tourismus wichtige Intercity-Zugverbindung von Klagenfurt über Spittal nach Salzburg eingestellt. "Ab 12. Dezember nimmt der Schnellzug wieder seinen Betrieb auf", freut sich Spittals Vizebürgermeister Peter Neuwirth, der parteiübergreifend mit Kollegen in den vergangenen Jahren um diese Zugverbindung gekämpft hat. 2016 wurde über Initiative der Stadtgemeinde Spittal und der Marktgemeinde Lurnfeld eine Petition für die Wiedereinführung verfasst, die Gemeinden Baldramsdorf, Reißeck, Bad Kleinkirchheim und Seeboden schlossen sich an. Neuwirth, der selbst Mitarbeiter der ÖBB ist, übergab die Petition persönlich an den Vorstandsvorsitzenden der ÖBB, Andreas Matthä. Ab 12. Dezember 2020, wenn der neue Fahrplan der ÖBB in Kraft tritt, verkehrt die Intercity-Frühverbindung wieder zwischen Spittal (Abfahrt 5.40 Uhr, außer Samstag) in Richtung Salzburg (Ankunft 7.48 Uhr). Retour geht es von Salzburg um 21.12 Uhr mit Ankunft in Spittal um 23.21 Uhr.