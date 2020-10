Facebook

Das alte Sportvereinshaus wurde am Montag abgerissen © KK/Gemeinde Malta

Baumaschinen legten am Montag in der Früh das Vereinshaus am Sportplatz in Malta in Schutt. Ein Abriss, dem die Sportler schon lange entgegenfieberten, denn nach 53 Jahren war an dieser Anlage wohl nichts mehr zeitgemäß. „Es wurde immer geflickt, aber nie modernisiert. Jetzt bekommt unsere Jugend endlich eine neue Sportstätte“, freut sich Robert Kohlbacher, Obmann des Sportvereins.