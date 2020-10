Bei der Wohnungslosentagesstätte Eggerheim in Klagenfurt und den Pfadfindern in Spittal können Schlafsäcke, Unterlagsmatten und Zelte abgegeben werden.

Die Pfadfindergruppe Spittal startet ein Charity-Projekt © KK/Pfadfinder

"Lagerleben" lautet das Motto der Pfadfindergruppe Spittal in diesem Jahr und damit beschäftigten sie sich mit den Fragen: Was benötigt man beim Lagerleben? Wie ist es im Freien zu schlafen? Was tun, wenn man keinen schützenden Schlafsack zur Hand hat? "Schnell waren die Kinder in Gedanken bei obdachlosen Menschen, die das ganze Jahr draußen schlafen müssen. Die Kinder wollten helfen, boten an noch gut taugliche Zelte, Schlafsäcke und Unterlagsmatten zu spenden. So entflammte die Idee zum Charity-Projekt better together 20/21", erzählt Thomas Schell, Obmann der Pfadfindergruppe "Porcia" Spittal.

Ein gemeinsames Projekt mit der Wohnungslosentagesstätte Eggerheim in Klagenfurt, das rund 700 Klienten betreut, war geboren. Gesammelt werden nicht mehr benötigte Schlafsäcke, Unterlagsmatten und Zelte, die noch gut in Schuss und sauber sind. Jeder kann mithelfen: Abgeben kann man diese Dinge im Pfadfinder-Jugendzentrum in Spittal, Ponauerstraße 15, immer freitags während der Heimstunden von 15 bis 20 Uhr. Oder direkt in der Wohnungslosentagesstätte Eggerheim in Klagenfurt, Kaufmanngasse 6 (montags von 8 bis 16 Uhr, wochenends und feiertags von 10 bis 13 Uhr, ab November montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr).

Die Utensilien gehen direkt an die Obdachlosen in ganz Kärnten. "Das ist besonders in der kalten Jahreszeit eine wertvolle Unterstützung", sagt Schell. Die Aktion soll bis Mitte Juni 2021 laufen.