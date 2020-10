Unter dem Motto "A Tribute to Stevie Wonder and Michael Jackson" trat der Kärntner Musiker Karen Asatrian mit seiner Band in Spittal auf.

Karen Asatrian (links) und seine Band hatten sichtlich Spaß auf der Bühne des Stadtsaals in Spittal © KK/EGGSPRESS

Einen außergewöhnlichen Abend durften die Besucher des Musicorum-Konzerts im Stadtsaal erleben. Der aus Armenien stammende und in Klagenfurt sesshafte Pianist, Komponist und Arrangeur Karen Asatrian präsentierte dabei mit seinen Musikern das Programm „A Tribute to Stevie Wonder & Michael Jackson“. Mit Klängen seines Idols Stevie Wonder, die eine gelungene Mischung aus Jazz, Funk und Soul darstellen, überzeugten Asatrian und seine Kollegen genauso wie mit eigenen Lied-Interpretationen des King of Pop, Michael Jackson, die an diesem Abend erstmals aufgeführt wurden.