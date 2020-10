Facebook

Franz Zlöbl wünscht Josef Kerschbaumer alles Gute © KK/ÖVP

Der ÖVP-Gemeindeparteivorstand in Rangersdorf hat Josef Kerschbaumer einstimmig zum neuen Spitzenkandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 28. Februar 2021 nominiert. Bürgermeister Franz Zlöbl tritt nach zwei Jahrzehnten nicht mehr an. "Ich bin 78 Jahre alt, da muss man irgendwann aufhören. Ich glaube, ich bin schon der zweitälteste Bürgermeister Kärntens", sagt Zlöbl, der zuvor schon drei Perioden als Vizebürgermeister tätig war. Ob ihm nach so vielen Jahren ab März 2021 ohne Politik nicht fad werden wird? "Ich kann mich schon beschäftigen. Wir haben eine Landwirtschaft, da ist immer etwas zum Helfen. Ich freue mich auf Zeit mit Enkeln und Familie."