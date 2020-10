Facebook

Franz Zlöbl wünscht Josef Kerschbaumer alles Gute © KK/ÖVP

Der ÖVP-Gemeindeparteivorstand in Rangersdorf hat Josef Kerschbaumer einstimmig zum neuen Spitzenkandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 28. Februar 2021 nominiert. Bürgermeister Franz Zlöbl tritt nach zwei Jahrzehnten nicht mehr an. "Ich werde Zlöbls erfolgreichen Weg fortführen und Rangersdorf gemeinsam mit meinem Team in eine gute Zukunft führen", verspricht Kerschbaumer, der seit 1997 im Gemeinderat und seit 2015 Vizebürgermeister ist.