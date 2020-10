Facebook

© pixelfreund - stock.adobe.com

Die Freiwillige Feuerwehr trauert um einen verdienten Kameraden: Christian Zlanabitnig ist am Samstag im 55. Lebensjahr nach einem tragischen Unfall verstorben. Er war seit 1984 engagiertes Mitglied der Feuerwehr Millstatt, hat in dieser Zeit die Ausbildung zum Kraftfahrer und Maschinisten, Atemschutzträger und Schiffsführer absolviert und sich in diesen Bereichen immer wieder weitergebildet. Auch war er eine Zeit lang Sportbeauftragter in der Wehr und arbeitete im Ortsfeuerwehrausschuss mit.