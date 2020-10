Facebook

In der Gemeinde Krems, Bezirk Spittal an der Drau Drau, führte ein 55-jähriger Arbeiter Bohrarbeiten an einem Brückenpfeiler durch. Dabei verfing sich der Arbeitshandschuh im laufenden Bohrer, wodurch der Mann Verletzungen unbestimmten Grades an der Hand erlitt.

Der Arbeiter wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.