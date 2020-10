Facebook

Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 ins LKH Villach geflogen (Archivbild) © ARA Flugrettung

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Montagvormittag: Ein Arbeiter aus dem Bezirk Spittal an der Drau war mit Kontrollarbeiten an einer Seilbahn der Kleinkirchheimer Bergbahnen beschäftigt. Dabei geriet der 36-Jährige mit der Hand zwischen eine Führungsrolle und einen Keilriemen, wobei er an zwei Fingern schwere Verletzungen erlitt.