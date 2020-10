Das Schwarze Kreuz reagierte auf den Bericht in der Kleinen Zeitung über die Massengräber der sowjetischen Kriegsgefangenen und Zivilisten im Zweiten Weltkrieg. Die Organisation hat die Restaurierung der Gedenksteine in Auftrag gegeben.

Die Inschrift war kaum mehr lesbar (rechts), vom Schwarzen Kreuz wurde eine Restaurierung veranlasst (links) © Nicole Kari, KK/Schwarzes Kreuz

Von November 1941 bis Sommer 1942 befand sich in der Türkkaserne in Spittal das einzige rein russische Kriegsgefangenenlager der gesamten damaligen Ostmark. Mit Zügen kamen die sowjetischen Gefangen an, wurden nicht versorgt, manche einfach erschlagen und in zwei Massengräbern nahe Spittal verscharrt. Ein trauriges Kapitel der Geschichte. Historiker schätzen, dass die Überreste von bis zu 10.000 Menschen in den Massengräbern in den Ortschaften Aich und Tangern liegen. Die offiziellen Zahlen sprechen von etwa 6000 Toten.