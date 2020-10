Blutspenderin verurteilt"Fragebögen liegen nicht zum Spaß auf"

Nach dem Malaria-Tod einer Kärntnerin musste sich am Montag eine 59-jährige Frau am Bezirksgericht Spittal verantworten. Der Richter sprach von einem "unverzeihlichen Fehler". Die Frau muss 1680 Euro Strafe zahlen, sowie 400 Euro Begräbniskosten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Blutspenderin bekannte sich gleich zu Prozessbeginn schuldig © Thomas Martinz

Eine 86-jährige Kärntnerin verstarb im Vorjahr infolge einer verseuchten Blutkonserve. Sie war an Malaria erkrankt. Am Montag musste sich die Blutspenderin, eine 59-jährige Kärntnerin, vor dem Bezirksgericht Spittal verantworten. Der Frau wurde fahrlässige Tötung vorgeworfen. Sie bekannte sich laut APA gleich zu Prozessbeginn schuldig. Die 59-Jährige hatte sich in Uganda mit Malaria angesteckt und nach ihrer Rückkehr nach Kärnten Blut gespendet. Die Blutspenderin hatte beim Roten Kreuz im Fragebogen den Aufenthalt in Afrika verschwiegen.