Verein ZHIG installiert Infoscreens an den Schulen. Neben schulrelevanten Infos laufen auch kleine Videos, um Lehrberufe in der Region vorzustellen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kampagne gegen Fachkräftemangel im Gailtal an Schulen Rainer Holz und Andreas Lanner © Hans Jost

Der Verein „Zukunft Handwerk und Industrie Gailtal“ (ZHIG) mit 30 Mitgliedern unter Obmann, Tischlermeister Rainer Holz, kämpft in Zusammenarbeit mit „Lanmedia“ gegen den Fachkräftemangel im Gailtal. Holz: „Es ist dringend notwendig, unser zukünftigen Fachkräfte bereits in den Schulen anzusprechen.“ Dies wird nun in Form eines Leader-Projekts mit Video-Clips an Schulen gemacht, um Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Lehrberufe der Region zu geben.