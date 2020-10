Facebook

Polizisten nahmen den jungen Mann fest (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

In Spittal an der Drau eskalierte Donnerstagnachmittag ein Streit zwischen einer 44-jährigen Frau und ihrem Sohn (22) an deren gemeinsamen Wohnsitz. Der junge Mann würgte in der Folge seine Mutter und trat mehrfach gegen sie. Dabei stieß der Sohn Drohungen gegen sie aus.