Nachruf Josef Pleßnitzer ist verstorben

Josef Pleßnitzer in seinem Gößgraben © KK/Privat

Allseits bekannt und vielerseits engagiert war Josef Pleßnitzer in seiner Heimatgemeinde Sachsenburg. Am 12. Oktober schloss er unerwartet für immer seine Augen. Geboren ist Pleßnitzer am 14. November 1961. Seine Lehre schloss er als Mechaniker ab und war viele Jahre Gleismeister bei den ÖBB. Später bewirtschaftete er seine Alm und den Wald in seinem geliebten Gößgraben.