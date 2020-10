Facebook

Die neue Präsidentin Rosiwtha Oberlercher-Heitzmann, Brigitte Glatz, Karin Meließnig und Margit Kircher-Demschar (von links) © KK/PRIVAT

Die Amtsübergabe fand im Hotel Hinteregger am Katschberg statt. Gemeinsam mit der Pastpräsidentin Margit Kircher-Demschar dankte die neue Präsidentin Roswitha Oberlercher-Heitzmann allen Clubmitgliedern für ihr großes Engagement. Zahlreiche Unterstützungen für betroffene Kinder der Unwetterkatastrophe in Oberkärnten konnten dadurch ermöglicht werden. Präsidentin Roswitha Oberlercher-Heitzmann wird mit ihrem neuen Vorstand, dem Brigitte Glatz als Sekräterin und Karin Meließnig als Schatzmeisterin angehören, die erfolgreichen Kunstadventkalender- und Faschingskrapfenaktionen weiterführen. Um Kindern in der Region auch in Zukunft helfen zu können, bittet sie in diesem Zusammenhang wieder um die großzügige Unterstützung durch Käufer und Sponsoren.