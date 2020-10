Facebook

Christoph Pietschnigg beim Füllen seiner Schaumrollen in der neuen Produktion © Willi Pleschberger

"Ich bin in der Bäckerei aufgewachsen, habe Ja zu diesem Beruf gesagt und mich mit Herz und Seele dem Handwerk verschrieben", sagt Christoph Pietschnigg (35). Seit 16 Jahren führt er die traditionsreiche Stadtbäckerei in der Künstlerstadt. Mit nur 19 Jahren hat er den seit 1889 in Gmünd bestehenden Betrieb von seinem Onkel übernommen und in beengten Verhältnissen am Hauptplatz produziert.