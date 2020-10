Facebook

Sophia Wassermann trainiert viermal wöchentlich in Seeboden © Penic

Da kann sich in Zukunft die Women's Tennis Association (WTA) auf etwas gefasst machen, denn der Sieg bei den Kids Landesmeisterschaften in Pörtschach ist für Sophia Wassermann (11) aus Penk erst der Anfang: "Ich will zu den US Open." Bis dahin bleibt noch genügend Zeit, weiterhin im Tennisclub Seeboden zu üben. "Derzeit trainiere ich mittwochs, donnerstags und freitags nach der Schule. Ich möchte aber bald viermal die Woche trainieren, damit ich noch besser werde", sagt die Schülerin des BRG Spittal entschlossen. Mit vier Jahren ist sie in die Sandplatz-Fußstapfen ihrer Schwester Fabienne (13) getreten: "Ich habe ihr damals immer beim Training zugeschaut und wollte auch Tennis spielen." Mittlerweile zählt neben ihrer älteren Schwester auch der frisch gebackene US-Open-Sieger Dominic Thiem zu ihren Vorbildern.