Bis zu 10.000 sowjetische Kriegsgefangene liegen in Massengräbern nahe Spittal. Doch kaum jemand will sich dieses Kapitels annehmen.

Massengrab für sowjetische Kriegsgefangene in der Ortschaft Aich bei Spittal © Nicole Kari

Täglich fuhren Pferdefuhrwerke von den Kriegsgefangenenlager bei der Spittaler Türkkaserne in Richtung Aich, beladen mit Leichen. Von November 1941 bis Sommer 1942 war dort das einzige rein russische Kriegsgefangenenlager der gesamten damaligen Ostmark eingerichtet. Mit Zügen kamen sie an, wurden nicht versorgt, manche einfach erschlagen und in Massengräbern verscharrt. Ein trauriges Kapitel der Geschichte.

An den Orten des Geschehens hat das Schwarze Kreuz kleine Gedenkstätten errichtet. „Doch ein Gedenken findet nur dann statt, wenn Erinnerungskultur gepflegt wird“, sagt die Osttirolerin Adelheid Dionysia Unterwurzacher, die sich aus einer privaten Initiative heraus dem Thema widmet. Die Lagerbaracken der Türkkaserne im Zweiten Weltkrieg Foto © KK/Stadtarchiv Spittal