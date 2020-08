Starkregen möglich Am Wochenende: Wetterwarnung für Westkärnten ausgegeben

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Markus Traussnig

Das sommerliche Wetter geht zu Ende - mit einer Schlechtwetterfront am Wochenende. Die Meteorologen der Zentralanstalt- für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) gehen davon aus, dass es in Westkärnten, konkret in den Bezirken Hermagor, Spittal und in Teilen von Villach-Land, zu Starkregen kommen kann. Eine Wetterwarnung der Stufe 3 ("Achtung") wurde ausgegeben, das gab das Land Kärnten in einer Aussendung bekannt.