Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Urnengräber am Spittaler Stadtfriedhof sind nur mehr über steile Steigen oder Wege erreichbar © Andrea Steiner

Barrierefrei geht anders: Der Urnenhain am Stadtfriedhof Spittal in Edling ist seit der Schließung des Fußgängerzugangs im Moosweg für gehbeeinträchtigte und ältere Besucher ohne Hilfe nicht mehr erreichbar. "Es kann nicht sein, dass Angehörigen der bisherige Zutritt zum Areal des Stadtfriedhofs nicht mehr gestattet, sondern verweigert wird. Meiner pflegebedürftigen Mutter im 80. Lebensjahr ist es nicht zumutbar, einen steilen Weg mit oder ohne Hilfe vom Friedhofseingang aus zu bewältigen", stellt Matthias Geist, Superintendent von Wien, in einem offenen Brief an die Stadtgemeinde fest. Er befand sich gerade auf Heimat-Urlaub am Millstätter See, als der Fußgängerzugang im Moosweg verschlossen werden musste, da dies in einem Bescheid von 1992 festgeschrieben war, allerdings nie umgesetzt wurde.