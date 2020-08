Facebook

Leutnant Katrin Horn übernimmt mit 1. September das Bezirkspolizeikommando Hermagor © KK/POLIZEI

Frischer Wind beim Bezirkspolizeikommando Hermagor: mit Leutnant Katrin Horn übernimmt eine frisch ausgebildete, junge und motivierte Offizierin die Leitung des Bezirkes. "Einerseits bringt diese Ernennung eine große Herausforderung mit sich, andererseits bietet sie mir zugleich die Chance mich weiterzuentwickeln und unbeeinflusst an neue Aufgabengebiete heranzugehen", so Horn. Seit dem Wechsel ihres Vorgängers Oberstleutnant Werner Mayer nach Spittal/Drau, wurde der Bezirk interimistisch von Chefinspektor Paul Schnabl geführt.

Der neuen Bezirkschefin von Hermagor wurde der Exekutivberuf nicht "in die Wiege gelegt". Sie entschloss sich erst im Alter von 27 Jahren nach einem Medienmanagement-Studium, diesen Weg einzuschlagen. Nach ihrer Grundausbildung sammelte sie unter anderem auf der Polizeiinspektion Klagenfurt/WS-Villacher Straße erste dienstliche Erfahrungen. Dort war sie auch als Polizeischiffsführerin tätig und zudem Mitglied der Einsatzeinheit Kärnten. Vor ihrer Offiziers-Ausbildung war Katrin Horn zuletzt Lehrerin in der Polizeischule in Krumpendorf und sorgte dort mit ihren Kolleginnen und Kollegen dafür, dass der Polizei-Nachwuchs bestens ausgebildet wurde.