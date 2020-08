Ein Mädchen bekam während einer Wanderung in der Glocknergruppe so starke Kopfschmerzen, dass sie nicht mehr weitergehen konnte. Der Rettungshubschrauber flog sie ins Krankenhaus nach Lienz.

Eine Familie aus Oberösterreich unternahm am Dienstag eine Wanderung im Nationalpark Hohen Tauern in der Glocknergruppe. Vom Glocknerhaus in Heiligenblut wanderte die Gruppe entlang dem Wiener Höhenweg zur Salmhütte. Plötzlich konnte die 11-jährige Tochter aufgrund starker Kopfschmerzen die Wanderung nicht mehr fortsetzen. Der Vater setzte deshalb telefonisch einen Notruf ab. Seine Tochter wurde daraufhin vom Rettungshubschrauber C 7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.