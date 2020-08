Facebook

Am Mittwoch strahlt die Sonne vom blitzblauen Himmel © Fuchs Jürgen

Die Sonne gibt am Vormittag ganz klar den Ton beim Wetter an und nur ein paar dünne Schleierwolken könnten die Sonne hin und wieder stören. Am Nachmittag zeigen sich insgesamt wieder etwas mehr Wolkenfelder am Himmel, die Sonne kommt trotzdem nicht zu kurz. Weitere Erwärmung: Im Raum Seeboden am Millstätter See geht es am Nachmittag bis auf knapp 28 Grad hoch. "Damit herrscht durchaus ideales Badewetter, das man ausnutzen sollte", rät der Wetterfachmann Werner Troger. Wichtiger Hinweis für Bergsteiger: Wahrscheinlich wird der Westwind im Bereich der Hohen Tauern stärker auffrischen.