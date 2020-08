Facebook

ÖVP-Fraktion erteilt Plänen von Unternehmer Manfred Siller eine klare Absage © Pleschberger

Klare Worte in Bezug auf die Pläne von Immobilienentwickler Manfred Siller, der einen neuen Ortsteil im Bereich Lechnerschaft errichten will, findet Vizebürgermeister Albert Burgstaller (ÖVP). "Wir sehen das Projekt als unrealistisch und überdimensioniert an. Das kann nicht im Sinne der Millstätter Bevölkerung sein. Auch im neuen Gemeinderat wird es vonseiten der Volkspartei Millstatt dafür keine Zustimmung geben." Manfred Siller, der bereits die rund 2,5 Hektar große Fläche roden ließ, sagte gegenüber der Kleinen Zeitung, dass er seine Hoffnungen bezüglich einer Realisierung auf den neu gewählten Gemeinderat (Ende Februar 2021 finden in Kärnten Gemeinderatswahlen statt, Anm. d. Red.) setzt. Bis dato gibt es nämlich weder eine Widmung noch eine Baugenehmigung.