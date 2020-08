Victoria Lukac (23) aus Lienz war die Schöne in der Show „Beauty and the Nerd“. Mit etwas Glück winkt ein Werbevertrag mit Dubai. Ihr Ziel ist klar: „Ich will im Rampenlicht stehen.“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Victoria Lukac lebt gerne in Lienz, träumt aber von der großen Welt. Dubai wäre ein Ziel © Nicole Kari

Was bewegt junge Menschen dazu, in TV-Shows nicht nur Haut, sondern auch viel von ihrer Persönlichkeit zu zeigen? Keine Osttirolerin weiß das derzeit besser zu beantworten, als Victoria Lukac. Die 23-Jährige war Teil der zweiten Staffel von „Beauty and the Nerd“ – eine Reality-Show, die Pro Sieben sehr gute Einschaltquoten bescherte. Gedreht wurde im September 2019 auf Ibiza. In einer Luxusvilla mussten modebewusste Schönheiten und Strebertypen im Team zeigen, was in ihnen steckt. Die einen sollten vom Lebensstil des anderen lernen und das Gewinnerpaar 50.000 Euro absahnen.