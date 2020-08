Facebook

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften rückte aus © FF Sachsenburg

Schrecklicher Verkehrsunfall auf der Drautalstraße (B 100) in Obergottesfeld in der Gemeinde Sachsenburg: Montag gegen 6.45 Uhr fuhr ein Mann (29) aus Tirol mit seinem Pkw auf der B 100 in Fahrtrichtung Lienz. Im Wagen waren seine Ehefrau (25) und deren sechs Monate alte Tochter. Zum selben Zeitpunkt kam ihnen eine Frau (50) aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit ihrem Pkw entgegen.