Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Personen mit gesundheitlichen und körperlichen Einschränkungen sind froh über das "Betreute Reisen". Wie dieses Bild aus von einem USA-Urlaub im Jahr 2019 zeigt © Kraze KK

Als diesjähriges Ersatzprogramm bietet das vom Roten Kreuz organisierte "Betreute Reisen" in Kooperation mit Ruefa Kurzreisen und Tagesausflüge im Inland an. Die Reiseziele sowie barrierefreie Hotels und Ausflüge sind sorgfältig ausgewählt: Am 10. September geht es über das Maltatal auf die Nockalmstraße. Gosausee sowie Hallstätter See-Schiffsfahrt sind am 24. September geplant. Von 27. September bis 2. Oktober wird ein Kurzurlaub am Neusiedler See verbracht. Ein Tagesausflug findet auf der südsteirischen Weinstraße am 8. Oktober statt und am Traunsee wird von 11. bis 16. Oktober entspannt.

Für weitere Informationen steht Friedrich Linko unter der Telefonnummer 0676-4127-675 zur Verfügung

Anmeldungen unter www.k.roteskreuz.at oder Telefon: 050-9144-1064.