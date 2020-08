In Hinterrauth wird nach wie vor ein evakuiertes Haus von Hangrutschungen bedroht. Derzeit werden Sicherungsmaßnahmen gesetzt. Begehung am Freitag.

Oberhalb des Afritzer Sees ist das Erdreich in Bewegung © kk

Noch immer gibt es keine Entwarnung in der Gemeinde Feld am See. Im Ortsteil Hinterrauth, wo vier Bewohner eines Hauses evakuiert werden musste, ist die Erde weiter in Bewegung. "Es gibt immer wieder kleiner Rutschungen", bestätigt Bürgermeister Erhard Veiter. Weitere Vorsichtsmaßnahmen - auch zum Schutz des Hauses - werden Donnerstagvormitag durchgeführt.