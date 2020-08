Floris Fortin (24) spielte in Russland vor 3000 Besuchern. Jetzt tritt der junge Cellist mit dem Oberton String Octet in Millstatt auf.

Steile Karriere: Fortin ist bereits Mitglied des recreation-Orchester © Floris Fortin

Wenn man den Cellisten Floris Fortin fragt, ob er sich mehr als Kärntner oder Steirer fühlt, überlegt er nicht lange. Seine Großeltern leben in Nötsch, der Vater kommt aus Bad Bleiberg, die Mutter aus Nötsch, bei den Messen zu Weihnachten und Ostern spielt er seit seinem zehnten Lebensjahr in der Kirche in Nötsch Cello, an der Orgel begleitet von seiner älteren Schwester.