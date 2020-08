Mallnitz Neue Hüttenwirte im Hannoverhaus

Facebook

Veronika Kapinová und Patrik Husár © KK/Privat

Ein neues Hüttenpächterpaar bewirtschaftet seit Juli das auf 2565 Metern Seehöhe liegende Hannoverhaus in Mallnitz. Veronika Kapinová und Patrik Husár haben an der Slowakischen Landwirtschaftlichen Universität in Nitra „Management für Entwicklung der Landschaft und des ländlichen Tourismus“ studiert und in Ferienbetrieben in Österreich gearbeitet. Sie erfüllen sich nun den Traum einer eigenen Berghütte. Das Hannoverhaus ist bis zum 30. September und von Mitte Dezember bis Mitte März 2021 für den Tages- und Übernachtungsbetrieb geöffnet. Reservierungen unter: hannoverhaus@outlook.com.