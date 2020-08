Facebook

Um fünf Millionen hat Familie Hinteregger den Katschberghof umgebaut. Am Foto: Wolfgang Hinteregger © KK/HINTEREGGER

"Das Katschberg“ - das ist der Name, den der umgebaute Katschberghof auf der Katschberghöhe in Rennweg ab nun tragen wird. Doch nicht nur der Name hat sich geändert, sondern auch das Erscheinungsbild. Rund fünf Millionen Euro hat die Familie Hinteregger in den Umbau investiert, um aus dem Hotelkomplex ein Wohlfühl-Resort mit Wellnessbereich und Luxussuiten zu schaffen. Aktuell ist das Hotel in der Vier-Sterne-Kategorie eingereiht. Geht es nach der Unternehmerfamilie, sollte schon bald eine Aufwertung auf Vier-Stern-Superior folgen.