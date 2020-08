Innervillgraten, Oberdrauburg, Lesachtal Ort ist für LandLuft Baukulturgemeinde-Preis nominiert

Facebook

Die Oberstaller Alm in Innervillgraten: Beim LandLuft-Preis geht es weniger um die schönen Gebäude, sondern darum, in welchen Kontext sie entstanden ist © KK/Ewald Senfter

„Boden g’scheit nutzen“ lautet das Motto des LandLuft Baukulturgemeinde-Preises 2021. Aus über hundert eingereichten Beiträgen hat die Jury 13 Gemeinden und 28 Projekte als Vorzeigebeispiele ausgewählt, die in die nächste Runde des mehrstufigen Prozesses kommen. Die nominierten Kommunen und Projekte beziehungweise die Menschen dahinter sind nun eingeladen, ihre baukulturellen Aktivitäten und Erfolge im Rahmen eines öffentlichen Jury-Hearings am 16. Oktober 2020 in Waidhofen/Ybbs zu präsentieren. Im Frühjahr 2021 werden die potenziellen Preisträger-Gemeinden von der Jury bereist. Die Preisverleihung findet am 23. September 2021 in Wien statt.