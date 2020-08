Arndt und Sandra Burgstaller führen mit ihrem Campingpark in Döbriach einen der größten Tourismusbetriebe des Landes. Mit ihrem Konzept bestehen sie auch in Corona-Zeiten.

Arndt und Sandra Burgstaller haben ständig neue Ideen für ihren Campinpark © Markus Traussnig

Ruep Burgstaller vom Purkhstall lebte vor 411 Jahren am Millstätter See, züchtete Rinder, baute Getreide an und plagte sich nicht mit Nächtigungsstatistiken herum. Kurzum: Burgstaller war ein g’standener Bauer. Auch Dieter Burgstaller (76) bestellte mit seinen Eltern noch Anfang der 60er-Jahre die Felder rund um den stattlichen Vierkanthof in Döbriach.