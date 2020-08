Es ist am Samstag sehr sonnig, am Nachmittag klettern die Temperaturen auf hochsommerliche 28 bis 33 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abkühlung könnte heute eine Gipfeltour versprechen - wie hier auf dem Bartelmann © LR TRAGATSCHNIG

Am Samstag bestimmt ein Hochdruckgebiet das Wetter in unserem Land. Zudem strömen auch ausgesprochen warme Luftmassen heran und die kräftige Sonneneinstrahlung treibt die Temperaturen zudem deutlich in die Höhe. So erwarten wir zum Beispiel im Drautal am Nachmittag Werte bis nahe 33 Grad im Schatten. Außerdem scheint tagsüber häufig die Sonne und erst in den Nachmittagsstunden bilden sich dann vor allem über den Bergen ein paar Quellwolken aus. Die allermeisten dieser Quellwolken bleiben eher harmlos.