Birgit Rampula und Katharina Amenitsch verkaufen Mode im Pop-Up-Store in Spittal © Gabriela Penic

Das ehemalige Geschäft von Foto Schober auf dem Hauptplatz in Spittal ist zumindest in den kommenden Tagen nicht mehr verwaist. Die in Kärnten geborene Modedesignerin Katharina Amenitsch (Kamen) und ihre Designkollegin Birgit Rampula (Amateur) verkaufen in ihrem Pop-Up-Store zeitlose Einzelstücke, die sich durch minimalistische Schnitte auszeichnen. Bei den Stoffen wird auf Naturfasern geachtet.