Trotz Ferien steht das Wahlfach Kreative Gartengestaltung am BRG Spittal nicht still. Es wird eifrig geerntet.

Cornelia Brückler, Julius Schantl, Kurt Supersperg, Manuel Eisendle und Michael Samitz auf dem Acker © Willi Pleschberger

"Es macht uns Spaß zu sehen, was aus unseren Pflanzen wird, was man damit machen kann. Wir sitzen nicht nur vor technischen Geräten, sondern sind auch gern in der Natur", sagt Julius Schantl. Der 13-Jährige besucht wie fünf weitere Schüler aller Altersstufen das Wahlfach Kreative Gartengestaltung, das seit zwei Jahren am BRG Spittal angeboten wird. Und das steht heuer auch in den Ferien nicht still.