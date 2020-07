Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Helmut Fohringer

In Mallnitz ist am Dienstagnachmittag ein 79-jähriger Mann bei landwirtschaftlichen Arbeiten tödlich verunglückt. Beim Abladen von Heu in einem Wirtschaftsgebäude setzte sich eine abgestellte Arbeitsmaschine (Muli) versehentlich in Bewegung und überrollte den Mann.