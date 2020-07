Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © APA/Herbert Neubauer

Polizeibeamte konnten am Dienstag eine 40-jährige Frau aus Deutschland ausforschen, die sich in der Zeit zwischen 20. und 28. Juli in drei Hotels in Millstatt, Döbriach und Bad Kleinkirchheim eine Unterkunft nahm und die Rechnungen bei der Abreise nicht bezahlen konnte.