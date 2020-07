32 Kinder nahmen beim Sommererlebnis-Camp der Kleinen Zeitung am Nassfeld und Pressegger See in Hermagor teil.

Abenteuerliche Tage verbrachten die Teilnehmer des Sommercamps in der Region Nassfeld © LEOPOLD SALCHER

Das Sommererlebnis-Camp in der Region Nassfeld garantiert Spaß, Spannung, Kameradschaft und Abenteuer. 32 Kinder zwischen acht und zwölf, erlebten in der Woche vom 19. bis 24. Juli Action und Nervenkitzel, doch genauso Spaß an der Bewegung in der prachtvollen Natur des Gailtales. Das Erlebniscamp, veranstaltet vom MJK-Sportmarketing mit Unterstützung der Kleinen Zeitung, Uniqua, Kelag, La Modula, Nassfeld-Tourismus sowie NTC-Sölle, ließ keine Wünsche offen: Mountainbiken mit Fahrtechnikkurs, Badespaß mit Fun-Bewerben am Pressegger See, Klettern im Felsenlabyrinth und hoch über dem Tröpolacher Wasserfall, Bogenschießen, Aquatrail, Sommerrodelbahn, Lagerfeuerromantik, Kinoabend und vieles mehr standen auf Programm.