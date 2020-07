Forstunfall Montagvormittag in Rennweg am Katschberg. 67-Jähriger konnte noch selbst die Rettungskräfte verständigen.

Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Spittal geflogen © Eder

Ein 67 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war Montagvormittag mit Holzbringungsarbeiten in seinem Wald in der Gemeinde Rennweg am Katschberg beschäftigt. Beim Versuch einen Stamm, der sich verkeilt hatte, zu lösen, wurde er von diesem überrollt.