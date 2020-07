Seeboden Küchenchefin mit Verbrennungen ins Spital eingeliefert

Facebook

Die Rettung brachte die Frau ins Krankenhaus nach Spittal © Rehfeld

Ein Arbeitsunfall hat sich Montag in einem Hotel in der Gemeinde Seeboden ereignet. Eine 46-jährige Küchenchefin holte am Nachmittag einen Spinatstrudel aus dem Backofen. "Dabei kippte das Backblech und sie übergoss sich mit heißer Flüssigkeit", heißt es in einer Polizeimeldung.