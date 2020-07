Facebook

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie ins Landeskrankenhaus Villach geflogen © KLZ/Kanizaj

Eine 48-jährige Frau aus den Niederlanden ist am Sonntag beim Gleitschirmfliegen in Kärnten abgestürzt und dabei verletzt worden. Sie startete laut Polizei gegen 11.15 Uhr am Startplatz Rottensein bei Steinfeld (Bezirk Spittal an der Drau). Nach etwa zehn Minuten machte sie aus 500 Metern Höhe einen kontrollierten, schnellen Sinkflug, dabei klappte der Schirm zusammen.