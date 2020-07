Werner Schneider und Maggie Schneider bieten im "Haus der Kunst" in Gmünd sowohl Künstlerbedarf als auch Workshops an.

Werner und Maggie Schneider wollen die Kunstszene in Gmünd bereichern © Willi Pleschberger

"In Gmünd gibt es ein besonderes Verständnis für Kunst, weil hier viele Künstler leben", sagt Werner Schneider stolz über seinen neuen Wohnort. Vierzehn Jahre lang hat er zusammen mit Gattin Margarete "Maggie" Schneider in der "Arche Noah" in Berg im Drautal die Malschule betrieben. Nachdem das Gebäude vergangenes Jahr verkauft wurde, musste etwas Neues her: "Wenn wir uns schon verändern müssen, dann ordentlich!"