Bei den sechs Abendeinkaufs-Terminen in Spittal wird es freitags von 18 bis 2 Uhr eine behördlich verordnete Maskenpflicht geben – wie etwa in Velden © DANIEL RAUNIG

Sechs Dämmer-Shopping-Abende sind in Spittal an den kommenden Freitagen geplant, um die Innenstadt zu beleben. Die bewährten Candlelight-Shopping-Abende sind aufgrund der Covid-19-Auflagen diesen Sommer nicht möglich. Heute, Freitag, zur Premiere der deutlich verschlankten Version des Abendeinkaufs mit musikalischer Unterhaltung, wurde seitens der Bezirkshauptmannschaft (BH) Spittal das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf den Plätzen, Gassen und Straßen im Stadtkern verordnet. Dies ist heute, sowie am 31. Juli, am 7., 14., 21. und 28. August, jeweils von 18 bis 2 Uhr verpflichtend.