Die Polizei konnte zwei 15-Jährige ausforschen, die in der Nacht zum 9. Juli in der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof schwere Schäden verursacht haben. Sie sind weitgehend geständig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Schule fielen aufgrund des Wasserschadens sogar Deckenteile herab © KK/Huber

In der Nacht auf 9. Juli wurde die Landwirtschaftlcihe Fachschule Litzlhof in Lendorf bei Spittal schwer verwüstet. Waschbecken wurden verstopft und anschließend die Wasserhähne aufgedreht. Das Wasser drang in die Böden ein und floss durch die Decken, sogar Deckenteile brachen ab. Außerdem zündeten die Täter Desinfektionsmittel vor dem Schulgebäude an.