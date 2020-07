Facebook

Ein Motorradfahrer und ein 16-Jähriger aus Oberkärnten wurden am Dienstag bei Unfällen verletzt (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Montagnachmittag auf der Glanzer Landesstraße in der Gemeinde Ferndorf. Ein 65-jähriger Mann aus Spittal/Drau war dort mit seinem Fahrzeug unterwegs. Plötzlich geriet er mit dem Vorderrad des Motorrades aufs Bankett. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Ein nachkommender Pkw-Lenker leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Motorradlenker musste mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht werden.