Eine Wienerin wollte am Dienstag von einem Floß aus eine Wand erklimmen. Dabei verletzte sie sich an einer Metallverankerung. Ein anwesender Arzt leistete Erste Hilfe.

Der Unfall ereignete sich beim Einstieg in die Wand (Sujetbild) © ARochau - stock.adobe.com

