Die Katastropheneinheit sucht Freiwillige für den Bezirk Hermagor © KK/ROTES KREUZ

Die Katastropheneinheit des Roten Kreuzes hilft Menschen, die durch Naturkatastrophen in Not geraten sind. Die Einheit betreut die Betroffenen, errichtet Notunterkünfte und sorgt zum Beispiel auch für Mahlzeiten. In Hermagor sucht jetzt das Rote Kreuz Freiwillige, die sich im Katastrophenhilfsdienst ausbilden lassen. "Wir erinnern uns an die extremen Wetterverhältnisse im Bezirk Hermagor. Die Zunahme von Katastrophen und Großschadensereignissen, bei denen eine große Anzahl von Betroffenen zu beklagen ist, lässt sich nicht mehr von der Hand weisen", sagt Bezirksgeschäftsleiter Dittmar Michor.