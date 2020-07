Ernst Kabasser wird am 1. August um 11 Uhr in der Pfarrkirche des Bergsteigerdorfes auf seinem letzten Weg begleitet.

Ernst Kabasser, im Bild bei einer Messe mit den Heiligenbluter Sternsingern, ist im 81. Lebensjahr verstorben © Stöflin/ARCHIV

Der ehemalige langjährige Pfarrer von Heiligenblut und Sagritz, Konsistorialrat Ernst Kabasser, ist heute Dienstag, dem 21. Juli, im 81. Lebensjahr verstorben. Generalvikar Johann Sedlmaier wird das Requiem für den Verstorbenen in Vertretung von Diözesanbischof Josef Marketz am Samstag, dem 1. August, um 11 Uhr in der Pfarrkirche Heiligenblut leiten. Anschließend folgt die Beisetzung des Verstorbenen am Friedhof von Heiligenblut.